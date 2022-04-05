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Yaramazlara biraz batar!

Ukraynalı aktivist: Yüzde 91 AB’ye katılmayı destekliyor


Ukrayna Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Avukat Oleksandra Matviçuk, Rus askerlerinin katlettiği bir sivile ait fotoğraf paylaşarak Avrupa Birliği bayrağı olan bir anahtarlığa dikkat çekti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan’da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.


Matviichuk anahtarlığı atıfla bu fotoğrafın AB üyeliği için ne anlama geldiğini söyledi: “Son verilere göre, Ukraynalıların yüzde 91’i Avrupa Birliği’ne katılmayı destekliyor.”

AKP sözcüsü Ukrayna’daki görüntüleri ‘katliam’ olarak niteledi

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