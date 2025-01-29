Ukrayna, Rusya'da 15 milyon ton petrol işleme kapasiteli rafineriye İHA'larla saldırdı

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki 15 milyon ton petrol işleme kapasiteli rafineriye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nden Andriy Kovalenko, Telegram paylaşımında Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki Kstovo şehrindeki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldığını duyurdu.

Saldırı nedeniyle çıkan yangın görüntülerini de paylaşan Kovalenko, söz konusu petrol rafinerisinin Rus ordusu için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kovalenko şöyle konuştu:

“Saldırının yapıldığı Kstovo rafinerisi yılda 15 ila 17 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip. Rusya’nın dördüncü büyüğü denilebilir.”

Rusya, Kiev’e İHA’yla saldırdı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Rus ordusunun kente İHA’yla saldırdığını bildirdi.

Kliçko, devam eden saldırı nedeniyle Kiev’de hava savunma sistemlerin devreye girdiğini belirtti.

Zelenski: Putin müzakereden kaçıyor

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de X’te Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gereken müzakereler konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamasını değerlendirdi.

Fotoğraf: AA

Putin’in müzakerelerden kaçındığı ve güçlü liderlerden ‘korktuğunu’ öne süren Zelenski, onun amacının savaşı sürdürmek olduğunu savundu.

Zelenski, Rusya’nın 2014’te hibrit savaş başlattığını belirterek bu durumun 2022’deyse Ukrayna’ya yönelik geniş kapsamlı bir saldırıya dönüştüğünü belirtti.

Putin’in ‘küresel istikrarı bozabilecek önemli imkanlara sahip olduğunu’ vurgulayan Zelenski fakat onun dünya liderlerinin baskısına dayanamayacağını belirtti.

Ukrayna lideri şunları söyledi:

“İşte bu yüzden barışa inanma ve onu güçle yakınlaştırma cesaretine sahip olan hepimiz, ortak ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz.”

Putin, Ukrayna’daki durumla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24’e konuşmuştu. Putin, Zelenski’nin Rusya’yla müzakereleri yasakladığını belirterek “Şimdi müzakerelere başlarsak bu meşru olmayacak” demişti.