Uğur Mumcu anılıyor: 'Kalemi ışığımız olmaya devam edecek'

Suikaste uğramasının üzerinden 32 yıl geçen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, anılıyor.

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Türkiye’nin en tanınan araştırmacı gazetecilerinden Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde öldürülmüştü.

Cinayet, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütlerce üstlenilse de aradan geçen 32 yıla rağmen suikast aydınlatılamadı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin X’ten yayınladığı anma mesajı şöyle:

“Derneğimizin üyesi, meslektaşımız Uğur Mumcu’nun katledilmesi üzerinden 32 yıl geçti. Mesleki duruşundan bir gün bile ödün vermeyen Mumcu’nun korkusuz kalemi ışığımız olmaya devam ediyor, edecek. Gazeteci Uğur Mumcu’yu özlem ve saygıyla anıyoruz.”