Uğur Mumcu suikastı dizi olabilir

30 yıl önce Ankara’daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu’nun faili meçhul cinayeti dizi projesine dönüştü.

Yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, Twitter hesabındaki paylaşımla Uğur Mumcu suikastına ilişkin bir dizi projesi hazırlığını duyurdu.

Siyasi suikastların özellikle İtalya’da birçok dizi ve filme konu olduğuna dikkat çeken Koloğlu, sanat camiasından aldığı duyumları paylaştı.

Yapımcılığını BKM’nin üstleneceği, bir Uğur Mumcu dizisi hazırlığında olunduğunu söyleyen Koloğlu, dizinin suikastle başlayacağını ve Mumcu’nun yakınlarının katilleri bulma sürecini konu alacağını söyledi.

Dijital platformlara götürülmüş

Koloğlu’nun açıklamaları şöyle:

*Bir projenin olduğunu öğredim. Hatta geçmişi epey bir zaman öncesine dayanıyor. Uğur Mumcu suikastı. Kulağıma gelen bu işi BKM üstleniyor. Önce film olarak düşünülmüş. Büyük bir bütçesi var. Sonra bir mini dizi yapma fikri ağır basmış. Bazı kanallarla görüşmeler olmuş. Yönetmen bile belli. Dijital platformlara da götürülmüş.

*Dizi Mumcu cinayetiyle başlıyor. Yani 24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patladığı gün. Dizi, Mumcu’nun hayatıyla ilgili değil. Türkiye’nin ünlü gazetecisinin eşi Güldal Mumcu, ailesi ve yakın çevresinin Mumcu’nun katilini bulma hikayesi. Çok büyük bir araştırma yapılmış. Mumcu’nun yaşamına dair tüm ayrıntılar, hakkında yazılanlar, mahalle arkadaşlarıyla konuşmalar vs. hepsi yapılmış. Şahsen geldiği aşama açısından diyorum; bu dizi hayata geçecek gibi görülüyor.