Uğur Emek: Köprüye ödenen gelir garantisiyle 67 bin konteyner almak mümkündü

Köprünün sözleşme ücreti 386 TL. Aradaki farkı “katkı payı” olarak vergi mükellefleri ödüyor. Vergi mükelleflerinin geçen araçlara sağladıkları katkının payı çok değil, 20 milyon 460 bin avro.

Tarım Bakanı bir TV programında depremzedeler çadırları beğenmiyor, konteyner istiyor demişti ya.

Google hazretlerinin yalancısıyım.

İçerisinde tuvaleti, banyosu, mutfak dolabı olan konteynerlerin ise fiyatları 80-85 bin TL bandında işlem görüyormuş. Bu ikisinin ortalamasını alalım 82 bin 500 TL.

Bir yılda köprüye ödenen gelir garantisi ve katkı payıyla içerisinde tuvaleti, banyosu, mutfak dolabı olan 67 bin 33 konteyner almak mümkündü. 67 bin 33 konteyner!

Ne diyordu iktisat. Her tercih bir vazgeçiştir.

Depremzedelerin tercihi ev bile değil konteyner olmuşken, yetkililerin tercihi köprü olmuş.

Ey beton sen neymişsin be abi?

Uğur Emek’in yazısı