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Yaramazlara biraz batar!

Uçuş sırasında koltuğa ‘bantlanan’ yolcuya rekor ceza


ABD’de, geçen yıl bir uçuş sırasındaki davranışları nedeniyle koltuğa ‘bantlanan’ yolcuya ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından rekor ceza verildi.

Fotoğraf: lol.ariee (TikTok)

Geçen yıl 6 Temmuz’da, American Airlines’ın Dallas kentinden Charlotte’a yaptığı uçuş sırasında bir kadın yolcu, uçağın kapısını açmaya çalışmış ve kabin ekibine saldırmıştı. Kabin ekibi, yolcuyu koltuğa ‘bantlamıştı’. Tuvaletlerin kapıları kitlenmişti. Ağzı da bantlanan yolcuyu inişte sağlık ekibi karşılamıştı.


Kadının görüntüleri ve yaşananlar bir yolcu tarafından TikTok’ta paylaşılmıştı. ‘@lol.ariee’ adlı kullanıcı, iniş sonrasında kabin ekibinden birinin, “Birden bu uçaktan inmesi gerektiğini söyleyerek kapıya yöneldi. Sinir krizi geçiriyordu. Sağı solu yumrukluyordu. Bize de saldırdı. Zor oturttuk” dediğini anlatmıştı.

Havayolu şirketi de diğer yolcuların ve kendisinin güvenliği için bu yolcunun yerinden kalkmasını önlemek amacıyla ‘bantlandığını’ açıklamıştı.

FAA, konuyla ilgili incelemesini tamamladı ve 1774 sefer sayılı uçakta yaşananlara sebebiyet veren yolcuya 81 bin 950 dolar (1,2 milyon lira) ceza verdi.

Bunun, Temmuz 2016’da, Delta Havayolları’nın Las Vegas-Atlanta uçuşunda bir yolcuyu öpmeye çalışan, birkaçını ısıran ve uçuşun ortasında ‘inmeye çalışan’ bir yolcuya verilen 77 bin 272 dolardan sonraki en büyük ceza olduğu belirtildi.

Bu tür şeylere sıfır tolerans gösterildiğinin altını çizen FAA, bu yıl toplam 2 milyon dolarlık (29,23 milyon lira) ceza verdi. Yolcuların cezaya dair bildirimi aldıktan sonra yanıt vermek için 30 gün süreleri var.

Uçuş sırasında kapıyı açmaya kalkan yolcu koltuğa ‘bantlandı’

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