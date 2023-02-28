Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay en düşük seviyede

Türkiye ekonomisi 2022’de yüzde 5,6 büyüdü ancak ücretlilerin ekonomiden aldığı pay verinin tutulmaya başladı 1998’den beri en düşük seviyeye indi.

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TÜİK verilerine göre işgücü ödemeleri 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 82,7 artarken, net işletme geliri yüzde 115,2 arttı.

İşgücü ödemelerinin GSYH içindeki payı 2022 genelinde yüzde 26,5 oldu. Bu oran son çeyrekte yüzde 25,2’ye kadar düştü.

BloombergHT’nin haberine göre yüzde 25,2, işgücü ödemelerinin kaydedildiği 1998’den beri en düşük seviye.

1998’de ücretlilerin aldığı pay yüzde 28,8 olarak kaydedilirken, sonraki yıllarda yüzde 29-36 arasında seyretti.

Tablo: BloombergHT

Öte yandan, TÜİK’e göre kişi başına düşen milli gelir 2022’de 10 bin 655 dolara (201 bin lira) yükseldi.