Türkiye ekonomisi geçen yıl beklentilerin hafif üstünde büyüdü

Türkiye ekonomisi 2022’de yüzde 5,6, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüdü.

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Reuters anketine göre ekonominin 2022’de yüzde 5,2 büyümesi bekleniyordu. Son çeyrek büyüme beklentilerinin medyanı (ortanca) yüzde 3’tü.

9 Ocak’ta, üçüncü çeyrek büyüme oranının beklentilerin altında kalmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar görevden alınmıştı.

Ağustos 2022’den itibaren ekonomide daralma beklentileri yükselmiş, bu nedenle Merkez Bankası yüksek enflasyona rağmen faiz indirmeye başlamıştı. Faiz, yüzde 19’dan kademeli olarak yüzde 8,5’e kadar indirildi.

Üç yılda beş başkan

TÜİK başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 arasında Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı.

Şu an kurumun başında, Erhan Çetinkaya bulunuyor.