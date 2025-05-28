Uçak iner inmez koridoru dolduran sabırsız yolculara para cezası uygulanacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan yeni genelgeye göre uçaktan çıkış izni verilmeden önce koltuklarından kalkan ve koridorda kalabalık oluşturan yolculara para cezası uygulanacak.

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Türkiye’de havacılığın en büyük problemlerinden biri, uçak henüz iner inmez kemerlerini çözüp ayağa kalkan ve uçuş güvenliğini hiçe sayan yolcular.

Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kararıyla bu davranışlar artık para cezasına tabii tutulacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan genelgeye göre ceza uygulanacak davranışlar şunlar:

Emniyet kemerlerini çözmek,

Ayağa kalkmak

Üst bölmeleri açmak

Uçak hala kapıya taksi yaparken koridorda kalabalık oluşturmak

Genel Müdür Kemal Yüksek, bu konuda gelen şikayetlerin arttığını, bunun ‘yolcu ve bagaj güvenliğini’ riske attığını ve yolcuların ‘memnuniyetini ve önceliğini’ göz ardı ettiğini söyledi.

Türkiye’ye iniş yapan uçakların kabin ekiplerine ‘diğer yolcuların iniş önceliğine saygı göstermeyen’ kişilerin yetkili makamlara bildirileceği ve ‘ilgili yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanacağı’ belirtildi.