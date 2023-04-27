Uçak biletleri neden pahalı ve pahalı kalmaya devam edecek

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Pandeminin etkisinin azalmasına ve havayolu seyahatinin daha ulaşılır hale gelmesine rağmen uçak biletleri hala pahalı. Pahalılıkla ilgili beş neden öne çıkıyor.

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Bloomberg’ün haberine göre uçak fiyatlarının hala yüksek olmasının nedenleri şunlar:

Uçak sayısı yeterli değil

Yeterli sayıda uçak yok. Pandemi nedeniyle seyahat talebi düştü. Bu nedenle havayolu şirketleri, uçakların bir bölümünü atıl durumda bıraktı. Ancak uçaklar aynı hızda kullanıma hazır hale getirilemiyor. Bu nedenle uçak sayısı olması gerekenden az. Bu da biletlerin pahalı olmasına sebep oluyor.

Müşteriler daha fazla ödemeye istekli

Pandemi nedeniyle uzun süre seyahat kısıtlamasıyla karşılaşan müşteriler, daha fazla para ödemeye istekli. Bu nedenle fiyatlar da artıyor. Birçok kişi, seyahat edemedikleri zamanın ‘acısını çıkarmak için’ fiyatlara karşı ‘daha hoşgörülü.’

Çalışan kıtlığı

Havayolları, pandemi nedeniyle yaklaşık 200 milyar dolar kaybetti ve milyonlarca insan işini bıraktı ya da işten çıkartıldı. Pek çok iyi eğitimli havayolu çalışanı da daha istikrarlı işlere yöneldi.

Şimdiyse çalışan bulmakta güçlük çekiliyor. Havayolu şirketleri, çalışan eksikliğini gidermek için daha fazla maaş teklif ediyor. Bu da bilet fiyatlarına yansıyor.

Yüksek petrol fiyatları

Pandemi ve Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesi petrol fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Bu durumda bilet fiyatlarına etki ediyor.

Çin’in çekincesi

Çin, pandemi nedeniyle sıkı karantina uygulamaları hayata geçirmiş ve havayolu seyahatlerine kısıtlama getirmişti. Karantina uygulamalarından yeni yeni çıkan Çin, havayolu seyahatine hala mesafeli. Şirketler de bu nedenle tam kapasiteyle çalışmıyor. Koltuk sayısının azlığı da bilet fiyatlarını artırıyor.