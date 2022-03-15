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Yaramazlara biraz batar!

Üç yıl önce cesedi bulunan çocukla dini nikah yoluyla ‘evlenen’ erkek, cinsel istismardan tutuklandı


Hatay’ın Altınözü ilçesinde beş yıl önce kaybolan ve cesedi 2019’da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki S.A.’nın dini nikahlı ‘eşi’, cinsel istismardan tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Altınözü başsavcılığının, S.A.’nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada dün gözaltına alınan İ.D., ‘reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


İ.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Gözaltındaki beş kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bir televizyon programında gündeme gelen olayla ilgili dün, beşi S.A.’nın akrabası altı kişi gözaltına alınmıştı.

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