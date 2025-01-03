Üç ile sarı ve turuncu kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) üç ile sarı ve turuncu kodlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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MGM’nin son değerlendirmesine göre cuma gece saatlerinden itibaren sarı kodla uyarılan İzmir ve Aydın’da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca turuncu kodla uyarılan Muğla’ya da gece saatlerinden itibaren şehrin batısında yerel kuvvetli, doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Fotoğraf: MGM

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: