Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yedi ile sağanak uyarısı

Yedi ilde sağanak bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Güney Marmara ve Ege’de sağanak yağış etkili olacak.

Yağış beklenen iller:

  • Bolu
  • Çanakkale
  • Afyonkarahisar
  • İzmir
  • Denizli
  • Muğla
  • Eskişehir

SON HABERLER

2024’te rekor sayıda araç satıldı

Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024’te önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı. Bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.