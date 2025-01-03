Yedi ile sağanak uyarısı

Yedi ilde sağanak bekleniyor.
Güney Marmara ve Ege’de sağanak yağış etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
- Bolu
- Çanakkale
- Afyonkarahisar
- İzmir
- Denizli
- Muğla
- Eskişehir
Yaramazlara biraz batar!
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