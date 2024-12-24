İçişleri Bakanlığı: Turuncu kodlu altı ilde sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durun

İçişleri Bakanlığı İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta’da aşırı yağış sebebiyle turuncu uyarı verildiğini bildirdi. Bakanlık vatandaşları sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Antalya’da şiddetli yağış. Fotoğraf: AA

Bakanlık açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı illerdeki vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) SMS’le bilgilendirilme yapılacağını duyurdu.

Köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Turuncu uyarı verilen illerimizde aşırı yağışlar neticesinde AFAD il müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan, 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompa hazır beklemektedir.

Vatandaşlarımızdan, meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir.”