Kuvvetli yağış ve lodos geliyor: 30 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın için 30 ile ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu uyarı yayınladı. Yurdun büyük bir bölümüne kuvvetli yağış ve lodos geliyor.

Fotoğraf: AA

MGM’nin açıklamasına göre ‘turuncu’ kodla uyarılan iller şöyle:

Antalya

Aydın

Isparta

İzmir

Manisa

Muğla

Sarı kodla uyarılan illerse şöyle:

Burdur

Bursa

Denizli

Konya

Kütahya

Uşak

Afyonkarahisar

Ankara

Balıkesir

Bolu

Çanakkale

Çankırı

Eskişehir

Kastamonu

Kayseri

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Sivas

Yozgat

Aksaray

Karaman

Kırıkkale

Karabük

Fotoğraf: MGM

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarda ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.