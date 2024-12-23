Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağış, Akdeniz ve İç Anadolu’da kar bekliyor.

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MGM’ni tahminine göre yarın Ege Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya’da kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir’in iç kesimleriyle Manisa’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar etkisini gece kaybedecek. Vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yapıldı.

Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Sağanak şeklindeki yağışların, Isparta’nın doğusu ile Konya’nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.