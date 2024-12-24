Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üç ilde eğitime olumsuz hava engeli

Tunceli ve Bingöl’de kar yağışı, Antalya’daysa ‘turuncu’ kodlu uyarı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bingöl’de kar yağışı. Fotoğraf: AA

TRT Haber’in aktardığına göre Bingöl Valiliği kent genelinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şu bölgelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu:


  • Yayladere ilçesi
  • Yedisu ilçesi
  • Sancak beldesi
  • Sudüğünü köyü

Tunceli’de Pülümür Kaymakamlığı da ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapılmayacağını açıkladı.

Antalya’daysa Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ‘turuncu’ kodlu uyarısı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kuvvetli yağış ve lodos geliyor: 30 ile ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu uyarı

Kuvvetli lodos geliyor: Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine dikkat

SON HABERLER

Özel'den Hisarcıklıoğlu'na: Kime hizmet ediyorsun?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykotu eleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TBOB) Başkanı  Rifat Hisarcıklıoğlu’na “Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin birliğinde senden güçlüyüz” dedi.