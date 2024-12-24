Üç ilde eğitime olumsuz hava engeli

Tunceli ve Bingöl’de kar yağışı, Antalya’daysa ‘turuncu’ kodlu uyarı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bingöl’de kar yağışı. Fotoğraf: AA

TRT Haber’in aktardığına göre Bingöl Valiliği kent genelinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şu bölgelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu:

Yayladere ilçesi

Yedisu ilçesi

Sancak beldesi

Sudüğünü köyü

Tunceli’de Pülümür Kaymakamlığı da ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapılmayacağını açıkladı.

Antalya’daysa Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ‘turuncu’ kodlu uyarısı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.