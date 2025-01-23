Üç ilde uygulanıyor: Çalışan annelere 510 avro bakıcı desteği

Üç büyükşehirde çalışan annelere verilen ‘bakıcı desteği’ zamlandı.

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CNBC-e‘den Hazal Ateş’in haberine göre hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile birlikte finanse ettiği destek programı kapsamında 20 ay süreyle aylık şeklinde verilecek destek miktarları şöyle:

Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro (yaklaşık 18 bin 926 lira)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro (yaklaşık 20 bin 779 lira)

Yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro (yaklaşık 9 bin 462 lira)

Bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere de 305 avro (yaklaşık 11 bin 317 lira)

0-36 aylık çocuklar için

Destekten eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) yararlanabiliyor.

Kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla uygulanan projede ‘Çalışan Anne Desteği’ ve ‘Bakıcı Eğitim Teşviki’ bileşeni altında ödeme yapılıyor.

Çocuk bakımı alanında eğitimli olduğunu diploma veya sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Çalışan Anne Desteği için başvurular ‘www. sgk.gov.tr’ adresinden yapılıyor.

Bakıcı Eğitim Teşviki’ndeyse projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.

Başvuru şartları

Desteğe başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

Şartlar şöyle: