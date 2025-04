Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz kredi: 'Nikah merasimleri sade olmalı'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan en az üç çocuk çağrısını tekrarladı, aile kurmak isteyenlere de 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı’nda konuşan Erdoğan, “Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere 81 ilde bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler” dedi.

Erdoğan ardından şu ‘teşvikleri’ açıkladı:

“Aile kurmayı teşvik edecek, maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz.

Doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. İlk çocuk için tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin her ay annelerin hesaplarına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

‘İster kız, ister erkek tarafı; kim zorlaştırıyorsa büyük vebal‘

‘Acı gerçek’ diyerek doğurganlık hızının yüzde 1,51 düştüğünü, evlenme yaşının kadınlarda 26, erkeklerdeyse 28’e yükseldiğini söyleyen Erdoğan, ‘en az üç çocuk’ çağrısını da yineledi:

“Peygamber efendimiz aile kurarken bizlere neyi öğütlüyor? ‘En bereketli nikah külfeti en az olanıdır’ buyuruyor. Nikah merasimlerinin sade olması efendimiz tarafından bizlere tavsiye ve telkin ediliyor. Son yıllarda bu alandaki sorunlarımız katlanarak artıyor. Sosyal medyayla eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler öyle listeler öne sürülüyor ki, gençler yuva kurmaktan çekiniyor, ürküyor, yolun başındayken umutları kırılıyor.

Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenlerinden biri olmasa da olur diyebileceğimiz aşırı taleplerden dolayı ortaya çıkan masraflardır. Aileye, ahlaka, fıtrata yönelik saldırıların arttığı günümüzde yuva kurmak isteyen gençlere yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. İster kız tarafı, ister erkek tarafı olsun; her kim bunu zorlaştırıyorsa büyük bir vebal altındadır.“