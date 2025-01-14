Faizsiz evlilik kredisi: Bakanlık eğitimlerine katılma şartı

150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi için bakanlık eğitimlerine katılma şartı dikkat çekti.
Faizsiz evlilik kredisi 81 ilde geçerli olacak biçimde genişletilmişti.
Uygulama daha önce sadece 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen beş ilde uygulanıyordu.
Aile Gençlik Fonu kapsamında verilen destek için evlilik öncesi ve evlilik sonrası bakanlık eğitimlerine katılma şartı bulunuyor.
Aranan tüm şartlarsa şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek
- Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak)
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
- Çiftlerin son altı aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak
- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az iki, en fazla altı ay kalmış olmak
- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak
- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine iki yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek
- Affedilmiş olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak
- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.