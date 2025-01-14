Doğum yardımı beş yaşına kadar sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımının çocuk beş yaşını tamamlayana kadar verileceğini duyurdu.

Fotoğraf: TRT Haber

TRT Haber’e konuk olan Göktaş doğum yardımına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar için ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım verileceğini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

“1 Ocak 2025 itibarıyla ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım vereceğiz. 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı.

İkinci çocuk için 1500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak bir destek. Üçüncü çocuk itibarıylaysa 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası için de 5’er bin lira olarak bu destek devam edecek.

Yardımlarda herhangi kriter gözetmeksizin verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Sadece başvuru yapmaları gerekiyor. Çocuk yardımlarımızın, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum.”

2015-2024 arası ilk doğan çocuk için 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuk içinse 600 lira tek seferlik doğum yardımı desteği veriliyor.

Göktaş doğurganlığı teşvik etmek için yardımlara yönelik yeni çalışma yaptıklarını söyledi.

‘Faizsiz evlilik kredisine dört saatte 4 bin 311 başvuru yapıldı’

Faizsiz evlilik kredisi de 81 ilde geçerli olacak biçimde genişletilmişti.

Uygulama bugüne kadar sadece 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen beş ilde uygulanıyordu.

Göktaş şu bilgiyi verdi: “Başvuru süreci cumhurbaşkanımızın 81 ilde yaygınlaştırılması ilanıyla beraber başladı. e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar. Sadece dört saat içerisinde 4 bin 311 sayısına ulaşmıştık.”