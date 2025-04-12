UBS ve Commerzbank altın tahminlerini yükseltti

İsviçre merkezli UBS ile Almanya merkezli Commerzbank, 2025 sonu altın tahminlerini yükseltti.

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CNBC-e haberine göre UBS ons altın tahminini 3 bin 500, Commerzbank’se 3 bin dolara çıkardı.

UBS’in önceki tahmini 3 bin 200, Commerzbank’inse 2 bin 850 dolardı.

‘Güvenli liman’ altın ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifeleri nedeniyle oluşan ekonomik belirsizlikte rekorlar kırıyor.

Ons altın uluslararası piyasalarda 3.245,69 dolara kadar yükseldi.

Bugün ons altın 3.236,21 dolar, gram altın 3.961,089 lira, dolarsa 37,8604 lira.

Deutsche Bank da hafta başında 2025 ons altın tahmini 3 bin 139, 2026 tahminini ise 3 bin 700 dolara yükseltmişti.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.



