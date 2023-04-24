Twitter’da en çok izlenen video Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosu değilmiş

Birçok haber sitesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ başlıklı videosunun Twitter tarihinin en çok izlenen videosu olduğunu iddia etmişti. Bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu. Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, 19 Nisan’da Twitter’da ‘Alevi’ başlığıyla bir video yayınlamıştı.

Video, bugün itibariyle 29,8 milyon kez izlendi.

Dün birçok haber sitesi, söz konusu videonun Arjantinli futbolcu Lionel Messi’yle alakalı bir videodan daha fazla izlenerek dünyanın en çok izlenen Twitter videosunu olduğunu haberleştirmişti. Messi videosu da 26 milyondan fazla izlenmişti.

Eu entendi foi nada.

Que absurdo, Messi! pic.twitter.com/QSQRo6Mhs9 — desimpedidos (@desimpedidos) November 27, 2018

Doğruluma kuruluşu Teyit.org’sa Kılıçdaroğlu’nun videosunun en çok izlenen video olmadığını belirtiyor.

Teyit’in analizine göre Twitter’da en çok izlenen videoyu saptamak zor ancak Kılıçdaroğlu’nun videosundan daha fazla izlenen videoları bulmak mümkün.

Teyit’in tespit ettiğine göre ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın 8 Ocak 2021’de paylaştığı video 65 milyondan fazla görüntülendi.

Bunun haricinde 130 milyondan fazla izlenen videolar da bulunuyor.