Twitter’a görüntülü ve sesli arama özelliği

İş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’da görüntülü ve sesli arama özelliği bazı kullanıcılara ‘erken erişim sürümü’ olarak açıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Twitter (yeni adıyla X) CEO’su Linda Yaccarino Ağustos 2023’te, platforma görüntülü arama özelliğinin geleceğini söylemişti. Yaccarino, görüntülü aramanın telefon numarası verme zorunluluğu olmadan yapılacağını belirtmişti.

Bu özellik bazı kullanıcılar için erken erişim sürümü olarak açıldı.

Musk, söz konusu özellikle ilgili “Henüz beta sürecinde ancak umut vadediyor” dedi.

Still a beta product, but it is promising — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

Elon Musk, teknoloji devlerinin yapamadığını yapmak istiyor

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li iş insanı Elon Musk, 24 Temmuz’da platformun logosunu, ismini ve adresini ‘X’ olarak değiştirmişti.

‘X’ harfini daha önceki pek çok iş girişiminde kullanan Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, mal ve hizmetler için ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli dev platform WeChat’ten övgüyle söz ediyor.

ABD’li girişimci, Twitter’ı satın alma sürecinde “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor” demişti.

Ama önceki deneyimler Musk’ın önünde çetin bir yol olduğunu gösteriyor. Daha önce birçok teknoloji firması, bankacılık devleri karşısında bu yola çıkmış ve uzayan onay süreçleriyle rekabet karşısında vazgeçmişti.