Twitter tartışılan ‘edit’ özelliğini test etmeye başladı

Sosyal medya platformu yeni özelliği test ettiğini twitter hesabından duyurdu.

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Twitter kimilerinin heyecanla beklediği kimilerinin ise şiddetle karşı çıktığı ‘düzenleme‘ (edit) özelliğini test etmeye başladığını şöyle duyurdu: “Editlenmiş bir tweet görürseniz nedeni ‘edit tuşunu test ediyor olmamız’dır.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay — Twitter (@Twitter) September 1, 2022

Paylaşılan bir tweet’i edit etme (düzeltme, düzenleme) özelliği henüz fikir aşamasındayken bile kullanıcıları bölmüştü. İtiraz edenler, edit özelliğini twitter’ın ‘hızlı‘ ve ‘spontane‘ ruhuna aykırı bulmuştu. Bir başka çekince de ‘yanlış bilginin yayılmasına neden olma ihtimali’nden duyulan endişeydi.

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, geçen aylarda ‘tweet’te düzeltme yapmaya olanak sağlayan seçeneğin, muhtemelen hiçbir zaman gelmeyeceğini’ açıklamıştı.

Öte yandan, düzeltmelerin açıkça görülmesi halinde ‘edit tuşu’nu ısrarla isteyenler de çok sayıdaydı.