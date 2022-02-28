Twitter, Sputnik çalışanlarının hesaplarına ‘Rusya devletine bağlı medya’ ibaresi ekledi

Twitter, Rusya devletinin yayın organı Sputnik’in bazı çalışanlarının hesaplarına ‘Rusya devletine bağlı medya’ ibaresi ekledi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali beşinci gününe girerken hükümetler ve kuruluşlar yaptırımları artırıyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün “Kremlin’in medya makinesini AB’de yasaklayacağız” diyerek Rus devletinin yayın organları Russia Today, Sputnik ve yan kuruluşlarının yasaklanacağını bildirmişti.
Benzer bir hamle de Twitter’dan geldi. Hesaplarına ‘Rusya devletine bağlı medya’ ibaresi eklendiğini gören Sputnik Türkiye editörleri, ibarenin ekran görüntüsünü paylaşarak sitem etti.