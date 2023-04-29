Twitter, aboneliklerden yüzde 10 komisyon alacak

Twitter CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformunun ilk yıldan sonra içerik aboneliklerinden yüzde 10 komisyon alacaklarını dile getirdi.

Elon Musk. Fotoğraf: AA

Musk, bu ayın başlarında kullanıcıların, takipçilerine abonelik sunabileceğini duyurmuştu. Ayrıca Musk, şirket olarak aboneliklerde ilk 12 ay pay almayacağını açıklamıştı.

Abonelikler, kullanıcıların Twitter’dan para kazanmanın yollarından biri. Bir kullanıcı, başka bir kullanıcıya abone olduğunda ‘abonelere özel’ içeriklere ulaşabilirken abone oldukları kişiye verdikleri yanıtlarda öne çıkmalarını sağlayan rozetler alıyor.

Bu uygulama şimdilik ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Avrupa Birliği ve Britanya’da açık.

Twitter CEO’su, söz konusu aboneliklerden ilk yıl pay almayacaklarını ancak sonrasında yüzde 10 komisyon alacaklarını dile getirdi.

iOS ve Android’deyse bir yılın sonunda abonelik ücreti düşecek.

We will keep 10% after 12 months, but iOS/Android subscription fees drop from 30% to 15% in year 2, so still a net gain to creators — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2023

Musk, Twitter’ı satın aldığından beri düşen reklam gelirlerinden dolayı para kazanmak için farklı yollar arıyor.