Musk’ın Twitter’daki 24 milyar doları şimdiden uçtu

Twitter CEO’su Elon Musk, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada hisse senedi teklif etti. Teklifte yer alan miktara göre Musk şirkete 20 milyar dolar değer biçmiş.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın The Information’dan aktardığına göre Musk, Twitter çalışanlarına hisse senedi teklif etti. Uzmanlar, Musk’ın teklif ettiği miktardan yola çıkarak şirketin toplam hisse değerinin 20 milyar dolar olduğunu hesapladı.

Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı. Musk’ın şirkete biçtiği değer ödediği miktarın yarısının da altında.

Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra reklam veren büyük şirketler, ‘yanlış bilgi yayılma ihtimalinin artacağı’ endişesiyle reklam vermeyi durdurmuştu. Musk, şirketlerin içini rahatlatmaya yönelik açıklamalar yapsa da pek işe yaramadı. Twitter CEO’su giderleri kısmak için çok sayıda kişiyi işten çıkartırken, gelirleri artırmak için de mavi tiki paralı yapmıştı.