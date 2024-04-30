Tütün ve içki üreticisinden alınacak teminat tutarları yayınlandı

Tütün ve içki üreticilerinden alınacak teminat tutarları Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Bloomberg HT‘de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve içki üretim ve ithalatı faaliyetlerini yürüten gerçek ve tüzel kişilerden alınacak teminat tutarlarını belirledi.

İçki üreticileri, küçük işletmelerin teminatın getirdiği ek mali yükümlülükleri kaldıramayacağını savunmuş, uygulama başladıktan sonra tutarların keyfi olarak artırılmasının engelenemeyeceğini belirtmişti.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelik, söz konusu alanlarda üretim ve ithalat faaliyetinde bulunanlar veya bulunmak üzere başvuru yapanlarla belge tadili veya süre uzatımına ilişkin talepleri olanlardan alınacak teminat tutarlarının belirlenmesine ilişkin esasları kapsıyor.

Teminat tutarları şöyle:

*Sigara ve makaron kategorisinde, üretim kapasitesi miktarına göre 40 milyon TL ile 50 milyon TL arasında,

*Nargilelik ve sarmalık tütün mamulü kategorisinde 5 milyon TL ile 15 milyon TL arasında,

*Puro ve sigarillo kategorisinde 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasında,

*Pipoluk tütün mamulü kategorisinde 4 milyon TL 10 milyon TL arasında,

*Yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi kategorisinde 3 milyon TL ile 5 milyon TL arasında,

*Fermente alkollü içki ana kategorisinde 500 bin TL ile 50 milyon TL arasında,

*Distile alkollü içki ana kategorisinde 4 milyon TL ile 50 milyon TL arasında teminat alınacak.

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi veya faaliyet uygunluk belgesi bulunanlarla bu belgeleri almak ya da işleme tesisini devralmak amacıyla başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerden günlük teorik üretim kapasitesi 50 tona kadar olanlardan 5 milyon TL, 50 tondan fazla olanlardan 10 milyon TL teminat alınacak.

Yönetmeliğe göre alkol ve alkol içki ithalatı için dağıtım yetki belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi bulunanlarla bu belgeleri almak için başvuru yapanlardan yıllık faaliyet hacmine göre fermente içki ve distile içki ana kategorilerinde 500 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişen tutarlarda, etil alkol ithalatı yapanlardan 50 milyon TL, metanol ithalatı yapanlardan 5 milyon TL teminat alınması öngörülüyor.