Tütün ve alkollü içki piyasasına dair kanun teklifi komisyondan geçti

TBMM Adalet Komisyonu’nda; iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngören Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

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Kabul edilen teklife göre yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi’ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilecek.

ANKA’nın aktardığına göre makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira idari para cezası verilecek.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, üretilen makaron ve sigaraları süresi içinde imha etmeyenlere, 10 bin liradan az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına 1 lira para cezası uygulanacak.

Ürün İzleme Sistemi’ne (ÜİS) usulsüz müdahale edenler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda yer verilen aykırı fiillerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin hiçbir belge verilmeyecek, verilmiş olanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca iptal edilecek.

ÜİS’e usulsüz müdahale edenler ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı fiilleri işlediği tespit edilenlere bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin verilen belgeler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınacak ve bu süre içinde söz konusu tesis veya işyeri için başka bir gerçek veya tüzel kişiye belge verilmeyecek.

Üreticilerden 50 milyon lira teminat alınacak

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Bu kapsamda izin, uygunluk ve yetki belgesine tabi faaliyetlerde bulunanlardan, belirtilen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri teminat verilinceye kadar askıya alınacak. Bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek.

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetleri ile tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin izin, yetki belgesi başvurusu için süresinde ödenmeyen idari para cezası borcu, vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı getirilecek.

Etiketi olmayan özel tüketime tabi makaron bulunduranlar, üreten ve ithal edenler de müteselsilen (zincirleme) sorumlu tutulacak.

Yetki belgesi almayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yedi yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi bir yıla düşürülecek. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak. Sinyal alınamayan cihazlar bir yıl sonra pasife alınacak

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

CHP’li Tutdere: Vatandaşlar tarafından üretilen bir tütün nasıl kaçak olur?

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, teklifin görüşmeleri sırasında “Bu gördüğümüz tütünler Adıyaman başta olmak üzere Malatya, Batman, Hatay, Bitlis, Muş, Mardin gibi birçok ilde geleneksel anlamda üretimi yapılan, bu topraklarda yetişen millî ve yerli tütün” dedi.

Tutdere konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Tütün işi konuşulurken maalesef, uzun süreden beri bu Türkiye’nin, bu toprakların tanığı tütünler ile dışarıdan gümrüksüz olarak Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen tütünler hep karıştırıldı. Hep karıştırıldığı için de işler hep yanlış yapıldı. Yanlış yapıldığı için de yıllardır vatandaş çile çekiyor, ızdırap çekiyor ve mağdur oluyor.

2017 yılında uluslararası sigara şirketlerinin de baskısıyla nereden geldiği gerçekten belli olmayan bir anlayışla, yetki belgesi almadan tütün satan, satışa arz eden, bulunduran, nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası geldi. Ben şu anda bunu Tiryaki Bey’e ticari amaçla satsam gideceğim üç yıl hapis cezası yatacağım. Siz bu teklifle bunu iki yıla düşürüyorsunuz. Ya, Türkiye’de, bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından üretilen bir tütün nasıl kaçak olur?