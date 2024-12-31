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Yaramazlara biraz batar!

Tütün ve içki satış belgesine zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı için gereken belgeye zam geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv (Reuters)

Dündar’ın X’teki paylaşımına göre 2024’te 45 bin 657 liralık toptan satış belge bedeli 2025’te 65 bin 714 lira oldu. Böylelikle 20 bin 57 lira zam geldi.


Ayrıca perakende satış belgelerinin bedeliyse il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde 3 bin 379 lira, ilçe merkezlerinde 2 bin 233 lira, diğer mahallerdeyse 811 lira oldu.

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 14 bin 108 lira, diğer mahallerdeyse 5 bin 413 lira bedel ödenecek.

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