Tutulma mevsimi ve yay’da ay tutulması

NESLİHAN KAZDAL

Tutulma mevsiminden merhaba. Güçlü değişim rüzgarlarının estiği bu sene kollektifteki etkilerin kişisel yaşamımıza yansımalarını aşama aşama deneyimliyoruz. Bu deneyimleri her nasıl yaşarsak yaşayalım hepsi bize yeni öğrenim alanları açıyor. Sanki ‘Hayat İlkokulu’na yeni başlamış da okuma yazmayı baştan öğrenirmişiz, eski inanç kalıplarını sorgulayıp yeni bir vizyon için deneyime girermişiz gibi temel bir hayat eğitiminden geçiyoruz.

O zaman soruyu soralım.

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Yeni Astroloji Yılı’na girdiğimiz ilkbahar ekinoksundan bugüne hayatımızda öne çıkan dinamikler neler?

Atılım mı, sabitlik mi? Değişim mi, yinelemeler mi?

İkizler dönemi

Mesele cevap bulmaktan ziyade bu soruları sormak. Soru sorup o soruyla kalmak. Bulunduğumuz yerden karşı tarafa bakarak o iletişim köprüsünün iki ayağı arasında gidip gelmek.

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Şimdi farkındalığımızı bu ‘iletişim köprüsü’ne getirelim ve bu cıva nitelikli ‘zihinsel kavşaklarda’ neler görüyor, öğreniyor, anlıyoruz tartalım.

20 Mayıs Perşembe gecesi Güneş’in İkizler’e geçmesiyle zihinsel olarak aktif, his olarak hafif, nitelik olarak akışkan ve hızlı bir döneme adım attık. İkiliklerin hakimiyeti. ‘Düşünce bedenleri’ olarak varolmak mümkünse zaman şimdi.

Ayın başında Merkür ve Venüs önden İkizler’e geçerek bu vurguyu ilişki ve iletişim dünyamıza taşıdı. Boğa döneminde kökleyip sahip çıktıklarımız sonrası şimdi yeni düşünce ve bilgilerle donanıp esnemeyi, öğrenmeyi, sorgulamayı, farklı bakış açılarına açılmayı merkeze koyuyoruz. Merak yüksek, bilgi akışkan, ilişkiler sosyal, kısa yolculuklar kapıda, öğrenecek şey çok! Bu çok yönlülük içinde seçmek de odaklanmak da zor.

Tutulma mevsimi

Ve şimdi; 2021 senesinin ilk iki tutulmasının eşiğindeyiz. Bir aydır güçlü değişkenlerin etkileri altında olduğumuzu yoğun bir şekilde hissedebiliriz.

Tutulma dönemleri önemli başlangıç ve bitiş zamanlarına işaret eder. Her Güneş Tutulması, etkisi yaklaşık bir seneye yayılan bir Yeniay, yeni bir başlangıç ve tohum atma fazı; her Ay Tutulması da altı ay etkili olabilen bir Dolunay, bir meyve verme ve tamamlanma fazıdır.

26 Mayıs ve 10 Haziran’da peşpeşe deneyimleyeceğimiz Yay’daki Ay Tutulması ve İkizler’deki Güneş Tutulması değişken nitelikleriyle öğrenmek-öğretmek, bilgi-anlam, kısa yolculuklar-uzak seyahatler, mantık-vizyon gibi karşıtlıklarda tamamlanma ve tohum atma zamanlarında olduğumuzun altını çiziyor.

Yay’da ay tutulması

11 Mayıs’ta Boğa’da gerçekleşen Yeniay’da ne gibi yeni ve taze köklenmelere adım attık? Ya da 2019 Kasım sonunda ne gibi bir vizyon ve anlamla yola çıktık? Ya 2002’de, 19 sene önce bu dönemlerde hayatımızda ne gibi tamamlanma ve karar verme aşamalarından geçmiştik?

26 Mayıs 2021 Çarşamba İstanbul saatiyle 14.13’te gerçekleşecek Dolunay ve tam Ay Tutulması bu tohumların kısa ve uzun vadeli sonuçlarını bizlere veriyor.

İkizler döneminin ikiliklerine, farklı fikirlerine, yeni öğrenim ve sorgulamalarına merakla açıldığımız şu dönemde şimdi bu envai çeşit bilgilerden hangilerinin bir anlam oluşturduğuna, bunları alıp nasıl süzdüğümüze, ne gibi deneyimlere girerek bütünlediğimize dair bir farkındalık vurgusu geliyor. ‘Hayat İlkokulu’nun öğrencileri olarak hangi vizyonu kendimize uzmanlık alanı olarak seçecek, neyin öğretmeni olmaya adım atacak, hangi yeni anlam ve hakikati hayatımızın gerçeği yapacağız?

Güney Ay Düğümü’nde gerçekleşecek bu tutulma geçmişten bugüne taşıdığımız inanç kalıplarını bırakıp yeni bir vizyonun farkındalığıyla bu anlamı ortaya koymayı vurguluyor. Sağlıklı olan körü körüne inandıklarımız değil, sorgulayıp yeni öğrendiklerimiz üstüne geliştirdiğimiz yeni inançlar olacak.

Tutulmanın yöneticisi Jüpiter Balık’taki güçlü yerleşimiyle bu bilgi-inanç karşıtlığındaki gelgite bir doz anlam yüklemesi daha yapıyor. Yeni bir vizyon, yeni bir anlam için evrensel birlik duygusuyla, bütünün hayrına olacak şekilde birlikte hareket etmek, ilahi anlamı buradan yaratmak odakta. Yine de ‘ilahi’ kısma dikkat etmeli, Jüpiter’in dokunduğu her şeyi büyütüp abartabileceğini unutmamalı. Bilgi ve inanca aşırı anlam yüklemekten tutun, kutsal diye yutturulabilecek üstten bakış ve kibiri de buraya koyalım. Kendimizi sınırlarımızın ötesine taşımaya müsait tutumlar sergilemek kalıplarımızı aşmamıza da yardımcı olabilir, yön kaybına uğrayıp dağılmamıza da. Çok şey sorup öğrenmekle tek ve mutlak bilen olmanın tuzağına düşmek belki de bu ‘ilahi’ kompleksle elimizde bir balon gibi patlayabilir. Sağlıklısı dönemin yeni bilgisinin gerçeğiyle sorgulayıp kendi yeni deneyimimizi yaratmaktan geçebilir.

Sorgulama ve bırakma

Sağlık demişken, haritanın yükseleni Başak sağlıklı bir analiz yapmaya ve verimli olmaya çağrıda. Yükselenin yöneticisi Merkür ise İkizler’de ve haritanın tepe noktasında Venüs’le beraber bunun farklı bakış açıları ve sorgulamalarla, böylesi ilişki ve değerlerle mümkün olduğunun teyitçisi. Ve fakat yine de bu analiz ve sorgulamalara olduğu gibi güvenmemeli. Neptün’ün sert teması bir sis gibi çökebilir, hem düşüncelerimizi hem kategorik analiz kapasitemizi eriyip çözebilir, ortalığı bulandırabilir. Öte yandan duygusal mücadelelerin yolunu açan Yengeç’teki Mars Neptün’le beraber yaratıcı, şefkatli ve akışkan bir hareket kabiliyeti sağlayabilir. Her kaos göründüğü gibi fırtınayı değil, dalgaların taşıdığı nimetleri de getirebilir.

O zaman ne diyelim?

Bu anlamda neleri sorguluyoruz neleri bırakıyoruz, neleri kategorize ediyoruz neleri olduğu gibi alıp kabulleniyoruz irdeleyelim. Özellikle de hastalık-sağlık ekseninin halen gündemimizin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini de düşünerek konuları kendimize ve bütüne teslim edelim. Birlik duygusunu kaybetmeyelim. Her ne öğrenimden her ne anlamlar çıkarırsak koyacağımız vizyonun sadece kendimiz için değil, hepimize değip değmediğini demleyelim.

Tutulmanın Sabian Sembolü

Sabianlar 5 derece Yay’da gerçekleşecek bu tutulma derecesi için ne demişler bakalım.

Bir kriket oyunu

Bu sembol hayat oyununu kurallarına göre oynamayı ifade eder. ‘Kriket Oyunu’nda olduğu gibi, saygı gösterilip uyulması gereken kurallar ve ilkeler söz konusudur. Önemli olan oyunun kendisinden ziyade nasıl oynandığıdır. Kriket bir ‘centilmenlik oyunu’dur. Genellikle her yerden ve yönden gelen insanlar kendi seçtikleri kişilerle eşleşerek bu oyunu oynarlar. Birlik ve bütünlüğün elzem olduğunu anlamak, bazı fedakarlıklara rağmen dürüstlüğün ödüllerini getireceğini bilmek gerekir. Meselelerin kayıp gitmemesi için sıkı bir ekip çalışmasına ve herkesin tetikte olmasına ihtiyaç vardır.

Ne mi, nasıl mı?

İkizler ne sorusunun, Yay nasıl sorusunun yanıtını arar. Biz de bu dönemde hangi ‘ne’lerin içinden hangi ‘nasıl’ları ortaya koyduğumuza bakarak hem kişisel hem de kollektif bütünlük için yolda olmaya bakalım. Yolun kendisi anlam ve yardımın da eşlikçisi olabilir.

10 Haziran’da İkizler’de gerçekleşecek Güneş Tutulması’nda görüşmek üzere.