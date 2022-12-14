TÜSİAD’dan hem iktidara hem muhalefete: Altı doldurulmayan iddiaları istemiyoruz

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, seçim öncesinde, iktidar ve muhalefetten altı doldurulamayan iddialar değil, hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hangi politikaları önerdiklerini duymak istediklerini söyledi.

Özilhan, döviz sorununun çözülmeden enflasyona çözüm bulunamayacağını da kaydetti.

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan. (AA)

TÜSİAD‘ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Özilhan şunları kaydetti: “Siyasi partilerden duymak istediklerimiz: Kişi başı gelir itibariyle zengin ülkeler arasına girmek, dijital devrimi yakalamak, net sıfır emisyona dönüşümü tamamlamak, toplumsal gelir adaletini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için hangi hedefleri koydukları ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hangi politikaları önerdikleri; hamaset, karşılıklı suçlamalar ve altı doldurulamayan iddialar değil.”

Ekonominin yumuşak karnı

Ankara’da düzenlenen toplantıda konuşan Özilhan gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cari açık ve açığın finansmanının ekonominin yumuşak karnı olmayı sürdürdüğünü söyleyen Özilhan, ‘üretim yapısını dönüştürmeden, sadece kurun yarattığı ucuzlatma etkisiyle cari açık sorununun çözülmeyeceğini’ söyledi.

Yatırıma değil gayrimenkule geliyorlar

Ekonomideki belirsizliklerin, sene başından bu yana sayısı iki yüzü aşan mevzuat değişikliklerinin doğurduğu tedirginliklerin yanı sıra, hukuk ve adalet sistemine ilişkin sorunların da etkisiyle yabancı sermaye yatırımlarının gelmediğini belirten Özilhan şunları söyledi:

*Gelen de yeni üretim yatırımlarına değil gayrimenkule geliyor. Enflasyon-faiz makasının hiç olmadığı kadar açıldığı bir ortamda, üstelik birçok merkez bankası faiz oranlarını artırıyorken, yurtdışından sermaye girişinin de zemini olmuyor. Bu koşullar altında cari açığın finansmanı için elde merkez bankası rezervleri, bazı ülkelerin sağladığı imkanlar ve kaynağı belirsiz net hata ve noksan kalemi kalıyor.

*Bu tür finansmanın devam edip etmeyeceği ekonomiyle ilgili değil. Bu nedenle önümüzdeki aylarda cari açığın finansman koşullarının ne olacağını bilemiyoruz. Ama, hammadde fiyatları yüksek seyrederken yavaşlayan ihracatın cari açığa yol açacağını ve eğer cari açığın finansmanında sorun yaşanırsa ithalat yapmakta zorlanacağımızı biliyoruz.

‘Döviz sorununu çözün’

Döviz sorunu çözülmeden enflasyonun düşürülemeyeceğini kaydeden Özilhan, enflasyonun bir ekonomideki bütün parametreleri bozan en büyük sorun olduğunu, ekonomi politikasının bir numaralı önceliğinin enflasyonun kalıcı tek hanelere indirilmesi olması gerektiğini kaydetti.

Özilhan ayrıca serbest piyasadan sapıldığında sonucun hep sorunlu olduğunu belirterek, serbest piyasa dışına çıkılarak alınan önlemlerdeyse ilk olarak güvenin azaldığını sözlerine ekledi.