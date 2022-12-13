TÜSİAD İstişare Konseyi Kokteyli Ankara’da düzenlendi: ‘Altılı masa’dan dört lider katıldı

TÜSİAD’ın 2022 yılının ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısı Ankara’da toplanacak. Toplantı öncesi düzenlenen resepsiyona çok sayıda siyasetçi ve gazeteci katılırken AKP’yi temsilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu katıldı.

Fotoğraf: Diken

TÜSİAD 2022 yılının ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısını, 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Ankara J.W. Marriott Hotel’de düzenlenecek.

Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapılacak. Konuşmaların ardından ‘Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken’ başlıklı bir panel düzenlenecek. Bekir Ağırdır moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Prof. Dr. Yeşim Arat, Prof. Dr. Evren Balta, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Kokteyli ise bu akşam aynı otelde gerçekleştirildi. Kokteyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile çok sayıda parti yöneticisi, milletvekili ve gazeteci katıldı.

Etkinlikte ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Muharrem Erkek ve çok sayıda milletvekili de yer aldı.

Kokteylde AKP’yi ise AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu temsil etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri ise davetli olmalarına rağmen kokteyle katılmadı.

Kokteylde ‘altılı masa’yı oluşturan partilerin liderleri ayaküstü sohbet etti. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan salonun girişinde davetlileri karşıladı.

Kamera ve fotoğraf makinelerinin alınmadığı salonda davetliler sohbet ederken özellikle muhalefet temsilcileri arasında esprili dakikalar yaşandı.