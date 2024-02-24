TÜSİAD başekonomisti: Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini gerçekleşmeyecek

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, enflasyonda kontrolün kaybedildiğini belirterek ‘Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin gerçekleşmeyeceğini’ öngördü.

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Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) konferansında konuşan Altınsaç şunları söyledi:

* Merkez Bankası’nın tahmini gerçekleşmeyecek, çünkü içeride talep hala çok şiddetli. Görüyoruz ki ocak ayında aralık ayında göre daha yüksek bir talep var. Servis enflasyonunda yaşadığımız hareketlilik maalesef iç talebin Merkez Bankası’nın hesapladığında daha güçlü olduğunu ve olacağını gösteriyor. Bu noktada sadece Merkez Bankası’nın politikaları yeterli değil. Maliye politikalarının buna daha fazla destek vermesi gerekiyor.

* Bana kalırsa geçen yılın temmuz ve ağustos ayları kaybedildi. Zira daha güçlü bir faiz artışı olmalıydı. Ancak biz bunu kademeli yaptık, faiz artışını kademeli yapınca da risk alıyorsunuz.

* Yön doğru ama eksikler mevcut. Daha derin ve detaylı politikalara ihtiyaç var. Reel sektöre baktığımızda son sanayide son 10 yıldır bir verimlilik artışı yok. Dolayısıyla esas konu TL’nin seviyesi değil. İsterseniz kuru 45 TL yapın verimlilik yoksa başarılı olamazsanız bir süre sonra yine sarmala girersiniz.