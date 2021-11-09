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‘Türkkan’ın küfrü’ soruşturması: Bir kişi gözaltında

İYİ Parti’nin eski grup başkan vekili Lütfü Türkkan’ın hayatını kaybeden askerin yakınına küfretmesine dair soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Türkkan, İYİ Parti’yi ‘HDP’yle yakın ilişki kurduğu’ gerekçesiyle protesto eden kişiye küfretmiş, daha sonra da özür dilemişti. İYİ Partili vekilin bugün grup başkan vekilliğinden istifa ettiği duyurulmuştu.


DHA’nın haberine göre Türkkan’ın yanında bulunan H.T.A., asker yakınına küfrettiği gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

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