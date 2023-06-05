Türkiye’yi kantoyla tanıştıran Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Türkiye’yi kanto dansıyla tanıştıran kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti.

Görsel: AA

Fizik tedavi için İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de giden Damcıoğlu, hastanede fenalaştı.

Yoğun bakıma alınan sanatçı kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter paylaşımında Damcıoğlu’nun İzmir’de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek sanatçıya rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ünlü kanto sanatçımız Nurhan Damcıoğlu'nun İzmir'de vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.



Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/e2GGsteR33 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) June 5, 2023

İlk kanto türü şarkıyı söyledi

Damcıoğlu 1 Mayıs 1941’de Adana’da doğdu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne dokuz yaşında başlayan sanatçı, çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri alan Damcıoğlu Radyo Çocuk Kulübü’nde dokuz yıl çalıştı.

16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Damcıoğlu 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Anavatanı Fransa olan kantoyu kısa sürede Türkiye’ye tanıtıp büyük kitlelere sevdiren Damcıoğlu, 56 yıl sahnelerde gösteriler yaptı.