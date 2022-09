Türkiye’nin Oscar’a gönderdiği ‘Kerr’ MUBI’ye geliyor

Altın Portakal ve İstanbul Film Festivali’nde Tayfun Pirselimoğlu’na ‘En İyi Yönetmen’ ödülü kazandıran Kerr, 24 Eylül’den itibaren MUBI’de seyirciyle buluşuyor. Kerr, 95’inci Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek.

Fotoğraf: MUBI

Filme özel çevrimiçi galayı 24 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’de MUBI YouTube kanalında Muammer Brav sunacak. Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun yanı sıra filmin oyuncuları Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın, Ali Seçkiner, Melih Düzenli ve Sinan Bengier, filmin yapımcısı Vildan Erşen, sanat yönetmeni Natali Yeres, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve kurgucusu Ali Ağa katılacak.

Kerr, Can’ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor:

“Genç bir adam olan Can, babasının cenazesi için kasabaya geldiğinde kendisini beklenmedik durumların içinde bulur. Bir cinayete tanık olan Can, kendisini umursamayıp sakince olay yerinden ayrılan katil ile ilgili bildiklerini polis anlatır ancak kasabadan ayrılmasına izin verilmez. Kasabada zaman geçirdikçe babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışan Can, bir gün ölen babasının terzi dükkanında katille yeniden karşılaşır. Büyük bir korkuya kapılan Can, bilinmeyen bir suçla itham edildiğini öğrendiğinde artık kasabadan kaçmaya karar verir. Ancak bu sırada ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilir.“