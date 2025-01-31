Türkiye'nin ihracatı 2024'te arttı

Türkiye’nin ihracatı, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara (yaklaşık 9 trilyon 390 milyon lira) çıktı. İthalatıysa yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar (yaklaşık 11 trilyon 978 milyar lira) oldu.

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Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) oluşturduğu 2024’e ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolara yükseldi. İthalat da yüzde 10,9 artışla 32 milyar 221 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, Aralık 2024’te yıllık bazda yüzde 43,9 artarak 6 milyar 100 milyon dolardan 8 milyar 778 milyon dolara çıktı.

İhracat, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara çıkarken ithalatsa yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 22,7 azalarak 82 milyar 165 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023’te yüzde 70,6’yken geçen yıl yüzde 76,1’e çıktı.