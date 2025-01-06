Ticaret Bakanlığı: 31 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığı, 31 ilin 1 milyar doların (yaklaşık 35 milyar 355 milyon lira) üzerinde ihracat yaptığını açıkladı.
Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu’yla (TÜİK) ortak çalışmasında il bazındaki ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller şunlar:
- İstanbul
- Kocaeli
- İzmir
- Bursa
- Tekirdağ
- Ankara
- Mersin
- Sakarya
- Gaziantep
- Manisa
- Hatay
- Eskişehir
- Adana
- Çorum
- Denizli
- Konya
- Kayseri
- Antalya
- Balıkesir
- Düzce
- Aydın
- Samsun
- Yalova
- Osmaniye
- Kahramanmaraş
- Kırklareli
- Zonguldak
- Muğla
- Aksaray
- Bilecik
- Çanakkale
Bakanlığın aktardığına göre 2024’te mal ihracatı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara (yaklaşık 9 trilyon 263 milyar lira) yükseldi.
Payları bakımından ilk üç il ve rakamları şöyle:
- İstanbul: 56 milyar 837 milyon dolar (yaklaşık 2 trilyon 9 milyar lira)
- Kocaeli: 32 milyar 5 milyon dolar (yaklaşık 1 trilyon 131 milyar lira)
- İzmir: 23 milyar 817 milyon dolar (yaklaşık 842 milyar 69 milyon lira)