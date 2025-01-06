Ticaret Bakanlığı: 31 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığı, 31 ilin 1 milyar doların (yaklaşık 35 milyar 355 milyon lira) üzerinde ihracat yaptığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu’yla (TÜİK) ortak çalışmasında il bazındaki ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller şunlar:

İstanbul

Kocaeli

İzmir

Bursa

Tekirdağ

Ankara

Mersin

Sakarya

Gaziantep

Manisa

Hatay

Eskişehir

Adana

Çorum

Denizli

Konya

Kayseri

Antalya

Balıkesir

Düzce

Aydın

Samsun

Yalova

Osmaniye

Kahramanmaraş

Kırklareli

Zonguldak

Muğla

Aksaray

Bilecik

Çanakkale

Bakanlığın aktardığına göre 2024’te mal ihracatı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara (yaklaşık 9 trilyon 263 milyar lira) yükseldi.

Payları bakımından ilk üç il ve rakamları şöyle: