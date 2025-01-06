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Yaramazlara biraz batar!

Ticaret Bakanlığı: 31 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığı, 31 ilin 1 milyar doların (yaklaşık 35 milyar 355 milyon lira) üzerinde ihracat yaptığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu’yla (TÜİK) ortak çalışmasında il bazındaki ihracat verilerini açıkladı.


Buna göre 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller şunlar:

  • İstanbul
  • Kocaeli
  • İzmir
  • Bursa
  • Tekirdağ
  • Ankara
  • Mersin
  • Sakarya
  • Gaziantep
  • Manisa
  • Hatay
  • Eskişehir
  • Adana
  • Çorum
  • Denizli
  • Konya
  • Kayseri
  • Antalya
  • Balıkesir
  • Düzce
  • Aydın
  • Samsun
  • Yalova
  • Osmaniye
  • Kahramanmaraş
  • Kırklareli
  • Zonguldak
  • Muğla
  • Aksaray
  • Bilecik
  • Çanakkale

Bakanlığın aktardığına göre 2024’te mal ihracatı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara (yaklaşık 9 trilyon 263 milyar lira) yükseldi.

Payları bakımından ilk üç il ve rakamları şöyle:

  • İstanbul: 56 milyar 837 milyon dolar (yaklaşık 2 trilyon 9 milyar lira)
  • Kocaeli: 32 milyar 5 milyon dolar (yaklaşık 1 trilyon 131 milyar lira)
  • İzmir: 23 milyar 817 milyon dolar (yaklaşık 842 milyar 69 milyon lira)

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