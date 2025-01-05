Geçen yıl ihracatta otomotivin payı yüzde 17,3

2024’te otomotiv endüstrisinde ülke dışına 37 milyar 212 milyon dolarlık (1,3 trilyon lira) mal satıldı.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin 2024 ihracatı, bir önceki seneye göre yüzde 6,3 arttı.

Otomotiv sektörünün Türkiye ihracatındaki payıysa yüzde 17,3.

Sektör, son 19 yılda 18’inci kez ihracatta birinci oldu.

Geçen yıl sektörde en büyük pazar Almanya’ya 4 milyar 856 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İhracat, ikinci büyük pazar Britanya’ya yüzde 25, İtalya’ya yüzde 9,5, Slovenya’ya yüzde 33 ve ABD’ye yüzde 19 arttı.

Sektörde yüzde 68,2’lik payla en büyük ülke grubu Avrupa Birliği ülkelerine 2024’te 25,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

İhracat diğer Avrupa ülkelerine yüzde 25, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne yüzde 17, Okyanusya ülkelerine de yüzde 55 arttı.