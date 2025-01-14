Filistin'e ihracat yüzde 521 artışla rekor kırdı

Türkiye’nin Filistin’e ihracatı yüzde 521 artışla 757,7 milyon dolara (yaklaşık 26 milyar 896 milyon lira) ulaştı. Böylece Filistin, geçen yıl 500 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkeler arasında ihracatın en fazla arttığı ülke oldu.

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Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur 4 Kasım 2024’te “Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye’nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik” demişti.

El-Amur şunları söylemişti:

“Aslında Filistin ile Türkiye arasındaki ticari ilişki, tarihi ve uzun sürelidir.

Filistin halkının ihtiyaç duyduğu malların çoğunun ya doğrudan Filistinli tüccarlar aracılığıyla ya da diğer şirketler aracılığıyla ithal edilmesi ilişkisi vardı.

Coğrafi gerçeklik ve Filistin’in hala işgal altında olması nedeniyle İsrail limanlarını kullanıyorduk, halen de kullanıyoruz.“

Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri saldırdığı Filistin’e Türkiye’den ihracat artmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2024 istatistiklerine göre Türkiye’nin Filistin’e ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 521,4 artarak 121,9 milyon dolardan 757,7 milyon dolara yükseldi.

Filistin böylece 500 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkeler arasında ihracatın en fazla arttığı ülke oldu. Filistin’e ihracatın bir yılda neredeyse altı katına çıkması dikkat çekti.

İsrail’e ticaret yasağı

Ticaret Bakanlığı’nın 15 Aralık 2024’teki açıklamasına göre Türkiye, ‘2 Mayıs 2024’ten itibaren İsrail’le ithalat ve ihracat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde’ tamamen durdurmuştu.

“İsrail’in 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında İsrail ile ticaret devam ediyor mu?” sorusuna bakanlığın yanıtı şöyleydi:

“İsrail ile toplam ticaret 7 Ekim 2023 ile 2 Mayıs 2024 arasında yaklaşık yüzde 32 oranında azalmıştır. Bu dönemde Türkiye’nin İsrail’e ihracatı yüzde 30 azalış, İsrail’den ithalatı ise yüzde 43,4 azalış kaydetmiştir.

İsrail’e hiçbir savunma ürünü, askeri amaçlı ürün ticareti ve eğitim işbirliği yapılmamıştır. 9 Nisan 2024 itibarıyla 54 ürün grubundaki 1019 ürünün İsrail’e ihracatı kısıtlanmıştır.

İsrail’in ateşkese yanaşmaması, Birleşmiş Milletler kararlarını dikkate almaması ve sivillere yardımları engellemesi karşısında, 2 Mayıs 2024’ten itibaren İsrail ile ithalat ve ihracat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur.”