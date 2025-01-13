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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye'nin dış ticaret açığı 5,2 milyar dolar

Merkez Bankası’nın (MB) ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye’nin dış ticaret açığı kasımda 5 milyar 235 milyon dolar (yaklaşık 185 milyar 751 milyon lira) oldu.

Fotoğraf: AA

MB verilerine göre Kasım 2024’te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu.


Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar.

Taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 442 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemindeyse 81 milyon dolarlık net giriş var.

Resmi rezervler de bu ay 1 milyar 327 milyon dolar net artış kaydedildi.

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