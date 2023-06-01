Türkiye’nin altın ithalatında sert düşüş sürüyor

İsviçre’den Türkiye’ye altın ihracatı nisanda sert düşüşünü sürdürerek 10,7 tondan 1,5 tona geriledi.

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Türkiye’deki yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı, yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördükleri altına talebi artırdı.

Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre, 2022’de Türkiye’ye 10,1 milyar İsviçre frangı değerinde 188 ton altın ihraç etmişti. İsviçre’nin ocakta Türkiye’ye ihraç ettiği altın miktarı 58,3 tonla rekor kırmıştı.

Bu sayı şubatta 44 tona, marttaysa 10,7 tona gerilemişti.

Nisandaysa yine sert bir düşüşle 1,5 tona geriledi.