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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi

Türkiye’den teşekkür için Meksika’ya gönderilen yavru köpek, törenle Meksika Milli Savunma Bakanlığı’na teslim edildi. Yavruya Meksikalı yetkililer ‘Arkadaş’ ismini verdi.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye, Meksika’ya depremde ölen arama kurtarma köpeği ‘Proteo’nun mirasını yaşatmak için Alman çoban köpeği yavrusu hediye etmişti.


Meksika’da büyük bir heyecanla karşılanan yavru köpek için tören düzenlendi.

Törende Türk büyükelçilik yetkilileri de yer aldı. Meksikalı yetkililer, arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilecek yavruya ‘Arkadaş’ ismini verdi.

Meksika Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, Arkadaş’ı ülke kamuoyuna tanıttı.

Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika’da köpekler, felaket sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere sivil ve askeri ekipler tarafından yetiştiriliyor.

Ülkenin orta kesimini 2017’de vuran depremin ardından çok sayıda yaşam kurtaran köpekler büyük ilgi görmüştü.

Daha sonra 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerin ardından, Meksika kısa sürede enkaz altından yaşam kurtarabilen arama kurtarma köpeklerini yollamıştı.

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