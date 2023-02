Proteo, Meksika’da düzenlenen törenle anıldı: ‘Asker evine döner’

Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden köpek ‘Proteo’ için ülkesi Meksika’da anma töreni düzenlendi.

Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 şehir büyük yıkıma uğradı.

Yıkılan evlerinin enkazı altında kalan binlerce kişiyi kurtarmak için dünya seferber oldu. Çok sayıda ülkeden uzman ekipler yanlarında arama-kurtarma köpekleriyle geldi, çalışmalara destek oldu.

‘Görev bilinciyle’ uykusuz kalarak çalışan ve çok sayıda kişinin kurtarılmasına katkı sağlayan köpekler arasında Meksika’dan gelen Proteo da vardı.

Meksika’dan Türkiye’ye gelen 150 kişilik ekipte yer alan Proteo, enkazlardan üç kişinin sağ çıkarılmasını sağladı.

Ancak Proteo, yaşlanmıştı ve Türkiye’nin soğuk iklimi ile yaptığı uzun yolculuk sağlığını kötü etkilemişti. 12 Şubat’ta çalışmalar devam ederken Proteo’nun öldüğü bildirilmişti.

Meksikalı ekip, kahraman dostlarını Adıyaman’da Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’ndaki AFAD çadır kampında son yolculuğuna uğurlamıştı.

Can dostunu kaybetmenin acısını yaşayan eğitmen Juan Carlos Villeda Marquez, Proteo’yu şu sözlerle anlatmıştı:

“Misyonunu tamamlamış oldu. Buraya gelirken onu, tecrübesinden faydalanmak üzere getirmiştik. Buradaki birçok enkazdan canlı çıkarmaya yardımcı oldu. Birçok yer tespiti yaptı. O konuda Proteo değerli köpek bizim için, daha çok can dostumuz. Öncelikle can dostumu kaybettim. Çok üzgünüm, gözlerim doluyor. Birçok operasyona beraber katıldık. Sahaya çıktığımızda her zaman birbirimize destek oluyorduk.”

Proteo için ülkesi Meksika’da da bir anma töreni düzenlendi.

Meksika Savunma Bakanlığı, “Çünkü bir asker görevini yerine getirdiğinde evine yani Meksika’ya döner” sözleriyle duyurduğu anma töreninden fotoğraflar da paylaştı.

Proteo’ya bir ‘asker’ gibi veda edildi.

13 Haziran 2013’te dünyaya gözlerini açan Proteo, öldüğünde neredeyse 9 yıl 8 aylıktı.

Türkiye’de ve ülkesi Meksika’da katıldığı çok sayıda kurtarma çalışmasının yanı sıra 2015 yılında Guatemala’da yaşanan toprak kayması, 2016’da Ekvador’da ve 2021’de Haiti’de gerçekleşen depremlerden sonraki arama kurtarma çalışmalarına katılan Proteo’nun ölümü ülkesinin yanı sıra Türkiye’de de büyük üzüntüyle karşılandı.

Proteo’nun heykeli yapılacak

Hayvanlar için yapılan çok sayıda yardım faaliyetinin içinde olan tanınmış isim Derin Mermerci, şehir yeniden kurulduktan sonra Proteo’nun bronz heykelini öldüğü yere diktireceğini duyurdu.