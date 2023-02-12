Meksika’dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo can kurtarırken can verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika’dan gelen ekibin köpeği Proteo öldü.

Proteo. (Twitter)

Şimdiden Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde 10 şehir sarsıldı. Son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaydetti. Hatay’ın Antakya ilçesi başta olmak üzere yerle bir olan bölgeler var.

Yıkımın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için çok sayıda ülkeden uzman ekip geldi. Meksikalıların yanında Proteo adlı bir köpek de vardı.

Meksika Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında şunlar kaydedildi: “Yol arkadaşımız Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika ekibinin bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz.”

Proteo’nun enkaz altında kalarak öldüğü sanılıyor.