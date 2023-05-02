Türkiye, Meksika’ya Alman çoban köpeği hediye etti: İsmi oylamaya sunuldu

Türkiye, Meksika’ya depremde ölen arama kurtarma köpekleri ‘Proteo’nun mirasını yaşatmak için Alman çoban köpeği yavrusu hediye etti.

Fotoğraf: SEDENA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika’dan gelen ekibin köpeği Proteo ölmüştü.

Meksikalı ekip, kahraman dostlarını Adıyaman’da Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’ndaki AFAD çadır kampında son yolculuğuna uğurlamıştı.

Türkiye, köpeklerini göndermesine minnettarlığını göstermek ve Proteo’nun mirasını yaşatmak için bir Alman çoban köpeği yavrusunu Meksika’ya yolladı.

¡Llegué a México! Ya solo faltan unos minutos para bajar del avión y que mis patitas pisen suelo mexicano por primera vez, aquí en mi nuevo hogar.

¡Estoy listo!#NuevoLegado #Minuevohogar#Perritos #EjércitoMexicano #Turquía #UnidosSomosLaGranFuerzaDeMéxico pic.twitter.com/p0PVzlF1IQ — @SEDENAmx (@SEDENAmx) May 2, 2023

Meksika Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin hediye ettiği yavruyu ‘kolları açık bir şekilde’ beklediklerini ve ‘Proteo’nun pati izlerinden gitmesini umduklarını’ belirtti.

Yavru köpeğe henüz bir isim verilmezken, ülkedeki ve ülke dışındaki görevler için arama kurtarma köpeği yetiştiren Meksika Savunma Bakanlığı üç olası ismi oylamaya sundu: ‘Preto 2’, ‘Arkadaş’ ve ‘Yardım’.

Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika’da köpekler, felaket sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere sivil ve askeri ekipler tarafından yetiştiriliyor.

Ülkenin orta kesimini 2017’de vuran depremin ardından çok sayıda yaşam kurtaran köpekler büyük ilgi görmüştü.

Daha sonra 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerin ardından, Meksika kısa sürede enkaz altından yaşam kurtarabilen arama kurtarma köpeklerini yollamıştı.