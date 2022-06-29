Türkiye’deki İsraillilere suikast hazırlığında olduğu iddia edilen beş İranlıdan dördü tutuklandı

Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen İranlı beş şüpheliden dördü tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Beylikdüzü’de düzenlediği operasyonlarda, Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla İran uyruklu yedi şüpheliyi gözaltına almıştı. Bunlardan ikisi ifade işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken beşi bugün adliyeye sevk edildi.

ANKA’nın aktardığına göre savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden dördü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İsrail Dışişleri uyarmıştı

İsrail, İran Devrim Muhafızları mensubu bir albayın suikaste uğraması nedeniyle İran’ın intikam alacağı yönündeki tehditlerine dayanarak 30 Mayıs’taki açıklamasında vatandaşlarını Türkiye’ye gitmemeleri konusunda uyarmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de 13 Haziran Pazartesi, İstanbul’daki İsrailli vatandaşlarına, “Derhal ülkeden ayrılın” diye seslenmişti.

Lapid’in uyarısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran’da operasyon başlatmıştı.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda üç tabanca, üç susturucu, iki lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, altı sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Suikastta kullanılacağı belirlenen motosiklete de el konmuştu.