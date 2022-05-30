İsrail’den Türkiye’de ‘yüksek risk’ uyarısı: İran ‘intikam saldırısı’ düzenleyebilir

İsrail hükümeti, İran’ın ‘intikam saldırısı’ düzenleyebileceğini belirterek vatandaşlarını Türkiye’ye gitmemeleri için uyardı.

İran Devrim Muhafızları’ndan albay Seyyad Hodayi, geçen hafta başkent Tahran’daki evinin yakınlarında motosikletli iki kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Devrim Muhafızları, suikastten İsrail’i sorumlu tutmuş ve intikam alacaklarını belirtmişti. İsrail Başbakanı Naftali Bennet suikast suçlaması hakkında yorum getirmemişti ama “İran İsraillilere saldırı düzenlemenin bedelini ödeyecek” demişti.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, İsrail Ulusal Konseyi bu tehditten sonra Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülke’ konumuna alarak vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı: “Tahran Türkiye’deki turistlere zarar verebilir.“